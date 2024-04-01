AA
Ankara'da yıkım çalışması can aldı...
Çankaya ilçesinde GMK Bulvarı üzerinde yıkımı yapılan bir binanın molozlarını kaldırma çalışmaları sırasında kullanılan kepçenin müdahalesiyle istinat duvarı çöktü.
Enkaz altında kaldı
Çökme sırasında işçi Rasim Yılmaz'ın enkaz altında kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye K9 arama kurtarma, AFAD arama kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı
Enkaz altında kalan Yılmaz'ın kurtarılması için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu işçinin cansız bedenine ulaştı.
Cesedin çıkarılması sırasında olay yerine gelen Rasim Yılmaz'ın annesi ve kız kardeşleri fenalık geçirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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