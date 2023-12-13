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Ankara'da başıboş sokak köpekleri yine çocuklara saldırdı

Ankara'da başıboş sokak köpekleri yine çocuklara saldırdı Ankara'nın Çankaya ilçesinde sokakta yürüyen çocuğa bir anda başıboş sokak köpekleri saldırdı. Çocuk, köpekler tarafından ısırılırken bu kez de Altındağ'da başka bir çocuk köpek saldırısına maruz kaldı.