- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Ankara'da YKS girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
Ankara'da YKS girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
- İHA
- 25.06.2020 - 20:29
Ankara Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.
ULAŞIM ARAÇLARI TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK
Sınavın yapılacağı tarihlerde, EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak.