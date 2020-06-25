Dolar
6.8541
-0.0233%
Euro
7.6935
-0.3238%
Altın
1761.62
0.0124%
Borsa
114138.95
-0.2708%
G. Altın
388.203
-0.0133%
Bitcoin
63530.99
-1.9047%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Ankara'da YKS girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 20:29
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Ankara'da YKS girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak #1

    Ankara Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.

    ULAŞIM ARAÇLARI TAM KAPASİTE ÇALIŞACAK

    Sınavın yapılacağı tarihlerde, EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak.

    Ankara'da YKS girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz olacak #2

    Görüş Bildir