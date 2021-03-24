Ankara'da yolda kalan vatandaşın imdadına polis koştu

Yolda mahsur kalan sürücüye yardım eden vefalı polisin o anları sosyal medyada paylaşıldı.

Başkent Ankara'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Trafikteki bazı sürücüler zor anlar yaşarken, aracı yolda kalan bir vatandaşın yardımına ise polis memuru yetişti.

"DARDA KALANIN DA YOLDA KALANIN DA YANINDAYIZ"

Yolun ortasında duran ve çalışmayan aracı iten polisin görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü' nün (EGM) sosyal medya hesabından paylaşılırken, polisin bu hareketi büyük beğeni topladı.

EGM yaptığı paylaşımda, “Darda kalanın da yolda kalanın da yanındayız.” ifadelerine yer verdi.

Ankara'da yardımsever polis, aracı yolda kalan vatandaşın imdadına koştu