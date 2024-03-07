Ankara'da yüzde 100'lük zammı kabul etmeyen kiracısının elektriğini kestirdi Ev sahibi Mehmet D., yüzde 100'lük kira artışını kabul etmediği için kiracısı emekli Adem Aktaş'ın oturduğu dairenin elektriğini kestirdi. Mum ışığında yaşayan kiracı Aktaş, evden çıkmayacağını, mahkemeye başvuracağını söyledi.

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DHA

Ev sahibi ve kiracı kavgalarına gün geçtikçe bir yenisi ekleniyor.

Bu kez olayın adresi Ankara...

Yüzde 100 zam istedi

Ev sahibi Mehmet D., Yenimahalle ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evinin kirasını 5 bin TL'den 10 bin TL'ye çıkarmak istedi.

Ancak kiracı Adem Aktaş, emekli olduğunu ve bu kirayı ödeyemeyeceğini söyledi.

Elektriği kesti

Mehmet D., kiracısından evi tahliye etmesini istedi ancak Aktaş, bunu da kabul edemeyeceğini söyledi.

Mehmet D., kendi üzerine olan elektrik aboneliğini iptal etti.

"10 sene kirayı elden aldı, vergi vermedi"

Kiracı Adem Aktaş, 10 yıldır zihinsel engelli kardeşi ile oturduklarını, ev sahibinin isteği üzerine kirayı da elden verdiğini belirtti.

Bu yüzden elektrik, doğalgaz aboneliklerin ev sahibinin üzerinde olduğunu söyleyen Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

Buradan çıkmamı ya da 10 bin lira kira vermemi istiyor. Benim emekli maaşım zaten yeni 10 bin lira oldu. 10 bin lira kira versem; 900 lira yakıt parası, suyu, gazı var. Nasıl geçineceğim? Doğalgazı da kesmişti, ben hemen gidip abone oldum; fakat elektriğe yetişemedim. Elektriği açtırmaya gittiğimde, 'Daire ev sahibinin eşinin üzerine, bize onun kimlik fotokopisini getir, öyle açalım' dediler. O da vermiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ev sahibine söylediğimde, 'Beni ilgilendirmez' diyor. Başka gelirim de yok. Kombi çalışmıyor, elektrik yok, ocakta su ısıtıp banyoya giriyoruz. İlkel bir yaşam sürüyoruz, mumla yaşıyoruz. Lavaboya, mutfağa mumla gidip geliyoruz. Mahkemeye vereceğim. Ev sahibi, 10 sene kirayı elden aldı, vergi vermedi

Ev sahibi Mehmet D. ise aboneliği üzerine alması için kiracısının elektriğini kestirdiğini iddia edip, yüzde 100 zamla ilgili açıklama yapmadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)