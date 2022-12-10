Ankara'da yüzde 50 indirimi duyanlar, mağazada birbirini ezdi

Mamak'ta tadilat nedeniyle tüm ürünleri etiketin yarı fiyatına satan mağazada, izdiham yaşandı. Tencere alabilmek için vatandaşların birbirini ısırdığı görüldü.

Alışveriş, çoğu insanın 'hayır' diyemeyip tercih ettiği bir aktivite.

Eğer bir de indirim varsa alışveriş, tutkunları tarafından vazgeçilmez bir hal alıyor.

İndirimli alışverişin adresi ise son olarak Ankara’nın Mamak ilçesi oldu.

Bir alışveriş merkezi, tadilat nedeniyle tüm ürünler etiketin yarı fiyatına satılma kararı aldı.

Mağazaya hücum ettiler

Bunu duyan vatandaşlar, marketin önüne akın ederek saatler öncesinden uzun kuyruklar oluşturdu.

Saat 11.00’de kepengini açan mağazaya vatandaşlar, hücum etti. İzdihamın yaşandığı anlarda birbirleri ile yarışa giren vatandaşlar, görevlilere zor anlar yaşattı.

Birbirini ısırdılar

Etiketin yarı fiyatına tencere alabilmek için vatandaşların birbirini ısırdığı indirim fırsatında, özellikle; cep telefonları, teknolojik cihazlar ve elektronik mutfak aletleri yoğun ilgi gördü.

"İndirim var dediler, geldik"

İndirimi duyar duymaz mağazanın önünde sıraya giren vatandaş Seyit Yokuş, indirim fırsatını kaçırmak istemediğini belirterek, "İndirim var dediler, geldik. Biz de kendimizce bir şeyler bakıyoruz. Telefon almayı düşünüyorduk, o da şansımıza kalmamış.

Genellikle alışveriş yapıyoruz biz buradan zaten, annemin telefonuna mesaj geldi. Biz de o vesileyle geldik. Çok güzel devam etmesini isteriz." diye konuştu.

Geriye talan görüntüleri kaldı

İHA'nın haberine göre; satışın yoğun olduğu dakikaların ardından dağılan vatandaşlardan geriye, talan görüntüleri kaldı.



