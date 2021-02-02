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    Ankara'daki 'Boğaziçi' eylemlerinde 69 kişi gözaltına alındı

    Ankara'daki 'Boğaziçi' eylemlerinde 69 kişi gözaltına alındı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen eylemlere destek vermek üzere izinsiz toplanan gruba, polis müdahale etti. Olayla ilgili 69 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 02.02.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 17:49
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    İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nde 'kayyum rektör' istenmediği iddiasıyla başlatılan eylemler devam ediyor.

    Ülkenin çeşitli illerinde de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek vermek istediklerini belirten kalabalık gruplar, yürüyüş düzenliyor.

    Ankara'da da aralarında üniversite öğrencilerinin bulunduğu yaklaşık 100 kişi, Kızılay Meydanı'nda toplandı.

    SLOGAN ATARAK BELEDİYEYE YÜRÜDÜLER

    Slogan atan grup, basın açıklaması yapmak için Çankaya Belediyesi önüne yürümek istedi. Ancak polis, grubun yürümesine izin vermedi.

    Ankara'daki 'Boğaziçi' eylemlerinde 69 kişi gözaltına alındı VİDEO

    Ankara daki Boğaziçi eylemlerinde 69 kişi gözaltına alındı #1

    POLİSLE ARBEDE YAŞANDI

    Polis, grubun dağılmasını istedi. Polis, ısrarlarına rağmen dağılmayan gruba müdahale etti. Bu sırada gruptakiler ile polis arasında arbede yaşandı.

    Ankara daki Boğaziçi eylemlerinde 69 kişi gözaltına alındı #2

    69 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Polisin müdahalesiyle grup dağıtılırken, 69 kişi gözaltına alındı.

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    Ankara daki Boğaziçi eylemlerinde 69 kişi gözaltına alındı #4

    Ankara daki Boğaziçi eylemlerinde 69 kişi gözaltına alındı #5

    Ankara daki Boğaziçi eylemlerinde 69 kişi gözaltına alındı #6

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