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    Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

    Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken diğer 2 kişi serbest kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 21:45
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 21:57
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    Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

    Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen saldırılara ilişkin soruşturma devam ediyor.

    Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne gelen saldırgan, Şah-ı Merdan Cemevi'ndeki vatandaşlara sandalye fırlattı.

    Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili 1 kişi tutuklandı VİDEO

    3 olayda da saldırgan aynı kişi

    Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 3 olayda da saldırının aynı kişi tarafından yapıldığı belirtildi.

    Kimliği belirlenen Ahmet Ozan K. ve 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

    Ankara daki cemevi saldırısıyla ilgili 1 kişi tutuklandı #1

    1 kişi tutuklandı

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Hakim karşısına çıkan Ahmet Ozan K. tutuklanırken diğer 2 kişi ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.


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