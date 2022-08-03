Ankara'da cemevlerine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanırken diğer 2 kişi serbest kaldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen saldırılara ilişkin soruşturma devam ediyor.

Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne gelen saldırgan, Şah-ı Merdan Cemevi'ndeki vatandaşlara sandalye fırlattı.

Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili 1 kişi tutuklandı VİDEO

3 olayda da saldırgan aynı kişi

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 3 olayda da saldırının aynı kişi tarafından yapıldığı belirtildi.

Kimliği belirlenen Ahmet Ozan K. ve 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

1 kişi tutuklandı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Ahmet Ozan K. tutuklanırken diğer 2 kişi ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.