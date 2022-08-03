- Haberler
- Gündem Haberleri
- Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
- Haber Merkezi
- 03.08.2022 - 21:45
- Güncelleme : 03.08.2022 - 21:57
Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen saldırılara ilişkin soruşturma devam ediyor.
Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Ana Fatma Cemevi ve Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşı Vakfı Genel Merkezi'ne gelen saldırgan, Şah-ı Merdan Cemevi'ndeki vatandaşlara sandalye fırlattı.
Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili 1 kişi tutuklandı VİDEO
3 olayda da saldırgan aynı kişi
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 3 olayda da saldırının aynı kişi tarafından yapıldığı belirtildi.
Kimliği belirlenen Ahmet Ozan K. ve 2 kişi polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.
1 kişi tutuklandı
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan Ahmet Ozan K. tutuklanırken diğer 2 kişi ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.