Ankara'daki etkinlikte sergilenen orta kalibre top göreve hazır

İHA

Türkiye savunma alanında dikkat çeken gelişmelere imza atmaya devam ediyor...

CANiK'in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS), dünyanın en düşük geri tepmeli orta kalibre topu VENOM LR ile güvenlik güçleri için gerçekleştirilen etkinlikte başarılı bir sınav verirken, ortaya koyduğu performans ise büyük bir beğeni topladı.

EJDER YALÇIN 4x4 ZIRHLI MUHABEE ARACI'NA ENTEGRE EDİLDİ

VENOM LR'nin yeteneklerinin ortaya konulması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi'nde bir demo faaliyeti gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, grup şirketlerinden AEI Systems tarafından üretilen 30x113 mm VENOM LR orta kalibre otomatik top, bir diğer SYS şirketi UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile birlikte, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'na entegre edildi.

VENOM LR'in test boyunca ortaya koyduğu performans beğeniyle karşılandı.

KULLANICILARINA STRATEJİK VE TAKTİK ÜSTÜNLÜK KAZANDIRIYOR

Geleceğin muharebe ortamında önemli bir potansiyel taşıyan VENOM LR, sahip olduğu eşsiz sönümleme sistemi sayesinde hafif, kompakt ve modüler yapısıyla her türlü kara, deniz ve hava platformuna entegre edilebiliyor.

Muharebe alanlarında 50 yılı aşkın süredir kendini kanıtlamış olan ADEN hava topunun modern versiyonu olan VENOM LR, barındırdığı ileri teknoloji ile kullanıcılarına stratejik ve taktik üstünlük kazandırıyor.

KUVVET ÇARPANI OLUŞTURUYOR

VENOM LR, yüksek tahrip gücü sağlayan mühimmatlardan yaklaşma tapalı mühimmatlara, zırh delici mühimmatlardan yangın çıkarıcı mühimmatlara kadar geniş bir mühimmat yelpazesi ile kullanıcılarına geniş bir kabiliyet sunuyor.

Bu yetenekler sayesinde hem askeri hem de güvenlik güçleri için kuvvet çarpanı oluşturuyor.

4x4 KARA ARAÇLARINDA ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILABİLDİĞİNİ ORTAYA KOYDU

UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON 30 UKSS ise üstün modüler yapısı sayesinde saatler içinde farklı platformlara entegre edilebiliyor ve VENOM LR ile birlikte operasyonel kabiliyetleri üst düzeye taşıyor.

SYS Grup tarafından oluşturulan sistem, Nurol Makina'nın Ejder Yalçın aracıyla ortaya koyduğu performansla büyük bir ihracat potansiyeline sahip olduğunu da bir kez daha kanıtladı.

Bu demo ile 30 mm gibi yüksek atım gücünün 4x4 kara araçlarında etkin bir şekilde kullanılabilindiği gösterilmiş oldu.

2024 YILI HEDEFLERİNDE BAŞARIYA ULAŞILDI

Tüm dünyada savunma sanayi harcamalarının arttığı bir dönemde güvenilir bir tedarikçi olarak büyük ilgi gören SYS Grup, ortaya koyduğu performansla 2024 yılı hedeflerini aştı.

Grup, VENOM LR orta kalibre top ve TRAKON 30 UKSS'nin artacak katkısıyla bu başarılı performansını 2025 yılına taşımayı hedefliyor.

"OCAK AYINDA DA BİN METRE VE AÇILI ATIŞLAR İÇİN BİR FAALİYETİMİZ OLACAK"

SYS Grup – CANiK Genel Müdürü Utku Aral, şu açıklamalarda bulundu: