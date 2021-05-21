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    Ankara'daki FETÖ operasyonlarında gözaltı kararları çıkarıldı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 21.05.2021 - 09:13
    • Güncelleme : 21.05.2021 - 09:22
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    Ankara'daki FETÖ operasyonlarında gözaltı kararları çıkarıldı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet ve jandarma mahrem yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 67 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    FETÖ'nün adalet teşkilatındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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