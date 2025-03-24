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Ankara'daki İmamoğlu gösterilerinde polisten eylemciye uyarı

Ankara'daki İmamoğlu gösterilerinde polisten eylemciye uyarı İmamoğlu protestolarında toma ve çevik kuvvet önünde duran eylemcileri uyaran polisin "Geri zekalı seni de alacaklar." sözleri sosyal medyada gündem oldu.