İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları neticesinde Ekrem İmamoğlu tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.
CHP de halkı sokağa dökmeye başladı.
CHP'nin muhalifleri sokağa dökmesiyle göstericilerle polis karşı karşıya geldi.
Provokatörlerin de araya karıştığı vandallar polise taşlarla havai fişeklerle saldırdı.
EYLEMCİLERLE POLİS KARŞI KARŞIYA
Çevreye zarar veren ve polise saldıran eylemcilere polisin müdahalesi kaçınılmaz oldu.
Ankara'daki olaylarda bir eylemci-polis karşılaşmasında ise ilginç anlar yaşandı.
"GERİ ZEKALI SENİ DE ALACAKLAR"
Tomaların önünde eylemcilere yaklaşan bir polis, eylemcileri uyardı.
"Geri zekalı seni de alacaklar." diyen polis eylemcilerin çekilmesini istedi.
Eylemciler ise polise, "Zaten aldılar, dün aldılar. Bugün çıktım, tekrar buradayım." sözleriyle cevap verdi.
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