Ankara'daki sağlıkçılara saldırı girişimine soruşturma

Ankara Valiliği, Keçiören ilçesindeki hastane çalışanlarına saldırı girişiminde bulunan sorumlular hakkında adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö., yanlarına giden Emrah Keskin tarafından silahlı saldırıya uğramış, Ahmet Ö. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Acı haberi alan yakınları ise hastaneyi basmıştı.

SEDYELERLE BARİKAT YAPTILAR

Hastanenin bir bölümüne sığınan sağlıkçılar sedyelerle kapının önüne barikat yaparak saldırganların girmesini engellemeye çalışmış, öfkeli gruba da polis ekipleri müdahale etmişti.

Yaşanan o anlar sosyal medyada yayılınca, görüntüler izleyenler tarafından tepkilere neden olmuştu.

Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dikkat çeken görüntülerin ardından Ankara Valiliği tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Silahlı bir kavga sonucu Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları görmek isteyen hasta yakınları ile hastane çalışanları arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüşmeden görevlilerimizle önlenmiş olup sorumlular hakkında derhal adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

"HAK ETTİKLERİ KARŞILIĞI BULACAKLAR"

Vali Vasip Şahin de Twitter hesabından açıklama yaparak, "Fedakar sağlık çalışanlarımıza yönelen her türlü saygısızlık ve şiddeti kınıyorum. Faillerin hak ettikleri karşılığı bulacaklarından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.