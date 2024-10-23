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Haber Merkezi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 15.20 sularında nizamiye girişinde canlı bomba saldırısı gerçekleşti.

Patlama ve silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

TUSAŞ'a yapılan saldırıda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

TAKSİ DURAĞINA GELDİLER

İddiaya göre saat 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü veren iki terörist, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) 12 kilometre uzaklıkta bulunan 3 kardeşin işlettiği Kazan Arslan Taksi durağına gelerek, şehir merkezine gitmek istediklerini söyledi.

TAKSİCİ ARKA KOLTUKTA ÖLÜ BULUNDU

Yapılan araştırmada 06 JMT 07 plakalı aracı kullanan Murat Arslan'ın durakta olmadığı belirlendi.

TERÖRİSTLER ÇİFT GÖRÜNTÜSÜ VERMİŞ

Teröristlerin saat 15:00 sıralarında kendilerine çift görüntüsü vererek el ele durağa geldikleri ve sırt çantalarıyla birlikte şehir merkezine gitmek istediklerini belirterek taksiye bindikleri ortaya çıktı.

YOLDA İNFAZ ETTİLER

Erkek terörist Murat Arslan'ın yanına kadın terörist ise arka koltuğa oturdu.

Kadın terörist tenha bir bölgede sigara içme bahanesiyle aracı durdurup çantadan çıkardığı silahla taksi şoförü Arslan'ı infaz etti.

Arslan'ı arka koltuğa yatıran erkek terörist direksiyon başına geçerek yola devam etti.

GELİŞİ GÜZEL ATEŞ AÇTILAR

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) önünde inen teröristler etrafa gelişi güzel ateş ederek içeriye doğru ilerledi.

Diğer terörist ise giriş kapısına bombalı saldırı düzenledi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Murat Arslan'ın kardeşi Mahmut ve Osman Arslan ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken çevredeki tüm güvenlik kamera görüntüleri de incelemeye alındı.