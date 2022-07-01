Ankara'daki sel Busenur Doğanay'ın canını aldı

Kentte etkili olan sağnak yağış sonrası bir binanın bodrum katını su bastı. Baskın sonucu Busenur Doğanay suların altında kalarak boğuldu.

Yurt genelinde sağnak yağışlar etkisini devam ettiriyor.

Estkisini devam ettiren yağışlar, Ankara'da da vatandaşların yaşamını olumsuz etkiliyor.

Günler önce aşırı yağışlardan kötü etkilenen kent, yine sağanak yağışlarla mücade ediyor.

Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

DHA'nın haberine göre; bir apartmanın bodrum katı sel sularına teslim olurken dairede yaşayan genç kız Busenur Doğanay, boğuldu.

"Annesini aramış 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş"

Ankara'da evini basan sel suları nedeniyle yaşamını yitiren Busenur Doğanay'ın akrabası Fatih Soylu, genç kızın babasına ölüm haberini veremediklerini aktararak, "Bodrum katta oturdukları için aniden su basmış, birdenbire gövdesini aşacak seviyeye gelmiş.

Annesini aramış 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş, komşuların da yardım etmesine rağmen açamamışlar kapıyı. Babasına haber verdik ama babası şu anda yaşıyor diye biliyor, yolda çünkü. Antalya'da yaşıyor." dedi.





"Genç kız yardım istemiş 'boğuluyorum' demiş"



Mahalle sakinlerinden Fatma Ceylan da olaya ilk müdahale edenlerden olduklarını, suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Su baskını olduğunu duyunca koşarak buraya geldim. Geldiğimde yaşayan genç kız yardım istemiş 'boğuluyorum' demiş.

Benim gelinim beline ip bağlamış yardım etmeye çalışmış ama su basıncı o kadar yüksektiki, olmadı. Biz önce kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık. Kendimiz kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştık." diye konuştu.





"Bir apartmanın bodrum katını su basması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiştir"



AFAD'dan yapılan açıklamada ise Ankara genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine 221 ihbar yapıldığı ifade edilerek, "Ankara'nın Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde yaşanan yoğun yağış neticesinde su baskınları meydana gelmiştir. İncirli'de bir apartmanın bodrum katını su basması sonucu bir kişi hayatını kaybetmiştir.Vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Ankara İl AFAD Müdürlüğümüze 112 Acil Çağrı Merkezi'nde 221 ihbarda bulunulmuştur. Ekiplerimizin çalışmaları ile İvedik'te 8 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmıştır." denildi.