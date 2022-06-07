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    Ankara'daki sel felaketinden görüntüler

    Ankara'daki sel felaketinden görüntüler

    Başkent, sağanak yağış sonrası sele teslim oldu. Araçların suya gömüldüğü olayda iş yerinde mahsur kalan işçiler boğulma tehlikesi geçirdi.
    • 07.06.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 18:15
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    Ankara'da aniden bastıran sağanak yağış, hayatı durma noktasına getirdi.

    Yağmurun neden olduğu sel baskınları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    38,6 kilogram seviyesine ulaştığı belirlenen sağanak yağış sonucu, belediyeye 401 ihbarın ulaştığı belirtildi.

    Yenimahalle ve Etimesgut Mahalleleri en çok etkiyi görürken, İvedik Organize Sanayii Bölgesi'ndeki dükkanları su bastı.

    İşçiler boğulma tehlikesi yaşadı

    İş yerinde sağanağa yakalanarak mahsur kalan 100'ü aşkın kişi, itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarılırken 11 kişinin yaralandı. Su yüksekliğinin 2 metreye yaklaşması nedeniyle ise vatandaşların boğulma tehlikesi yaşadığı aktarıldı.

    Ankara'daki sel felaketinden görüntüler VİDEO 

    Bina kapısı kapandı, pencere ve balkondan makinelerle çıkarıldılar

    Bir diğer yandan baskınların yaşandığı binalarda tahliye çalışmaları başlatıldı.

    Bazı binalarda çıkış kapısının suyla kaplanması nedeniyle mahsur kalanlar da pencere ve balkonlardan iş makineleriyle kurtarıldı.

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    Minibüsün tavanına çıktılar

    Yine İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde göle dönen yolda kalan minibüste bulananlar, aracın tavanına çıkıp, bir süre bekledikten sonra iş makinesiyle kurtarıldı.

    Yüzerek sudan çıktı

    Yenimahalle ilçesinde ise bazı sokaklarda su seviyesi 1 metrenin üzerine çıktı.

    Sel suları nedeniyle bazı araçlar suya gömülürken, içinde sürücüsü bulunan araçların da sürüklendiği kaydedildi. Bu sırada bir vatandaş da yüzerek sudan çıktı.

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