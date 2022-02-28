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    Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi

    Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü askeri harekat nedeniyle Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde toplanan 3 kamyon yardım malzemesi bölgeye gönderildi.
    • DHA
    • 28.02.2022 - 14:10
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    Ankara'dan Ukrayna'ya 3 kamyon yardım malzemesi

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medyadan yaptığı yardım çağrısı üzerine, çok sayıda vatandaş büyükelçiliğe gelip bölgeye gönderilmesi için gıda ve sağlık malzemesi yardımı yaptı.

    Elçiliğe getirilen yardım malzemeleri büyükelçilik çalışanları ve gönüllü Ukraynalılar tarafından teslim alınıp paketlenerek kamyonlara yüklendi.

    YARDIMLAR YOLA ÇIKTI

    Yardım kolilerini taşıyan 3 kamyon, Ukrayna'daki halka ulaştırılmak üzere yola çıktı.

    Yardım kolilerinin yarın Ukrayna'da olacağı belirtildi.

    Ankara dan Ukrayna ya 3 kamyon yardım malzemesi #1

    Ankara dan Ukrayna ya 3 kamyon yardım malzemesi #2

    Ankara dan Ukrayna ya 3 kamyon yardım malzemesi #3

    Ankara dan Ukrayna ya 3 kamyon yardım malzemesi #4

    Ankara dan Ukrayna ya 3 kamyon yardım malzemesi #5


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