Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakeme yumruk attı! Saldırganlar hakkında gözaltı kararı verildi MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması olayıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olayı kınayarak saldırganlar hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

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Süper Lig’in 15. hafta maçında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Çekişmeli geçen mücadele 1-1 berabere biterken, 2 takım da maçın 2. yarısında 10 kişi kaldı.

Karşılaşmanın ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumrukladı.

Neye uğradığını şaşıran hakem Meler'in gözü şişerken, kendisini futbolcular sahadan uzaklaştırdı.

Olayın ardından devlet erkanından peş peşe kınama mesajları geldi.

Saldırganlara gözaltı kararı

Saldırıyı kınayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakeme saldıran Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile 2 saldırgan hakkında gözaltı kararı alındığını duyurdu:

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.



Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır.

Adalet Bakanı Tunç: "Tüm şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı"

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şunları söyledi:

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır.



Sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK’nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bakan Osman Aşkın Bak: "Bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz."

"Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, "Sporda, her alanda olduğu gibi şiddete karşıyız. Spor ve şiddet aynı yerde barınamaz. Sporda her türlü şiddeti kınıyoruz."

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

