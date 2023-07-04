Ankaralı ilk hacı kafilesi yurda döndü Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklardaki görevlerini tamamlayan hacılar, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Esenboğa Havalimanı'na indi.

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AA

Hacı adayları, Kurban Bayramı'na kısa süre kala kutsal topraklara gitti.

Bayram süresince ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, bayramı da burada doyasıya yaşadı.

Hüzünlü dönüşler ise başladı...

Başkent'e iniş yaptılar

Ankaralı hacı kafilesi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Esenboğa Havalimanı'na indi.

Hacılar, aileleri ve yakınları tarafından karşılanırken, duygusal anlar yaşandı.

"Param yok, yazılmayayım demeyin, yazılın"

Hacılardan Betül Zont, genç yaşta hacca gidilmesi tavsiyesinde bulundu.

42 yaşında hac ibadetini yerine getirdiğini belirten Zont, "Allah isteyen herkese nasip etsin. Ben yazılalı 10 sene olmuştu. 'Param yok, yazılmayayım' demeyin, yazılın. Çıktığı zaman para da geliyor elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

"Yaşamak lazım anlatamazsın ki"

Havalimanında yakınları tarafından karşılanmasında duygusal anlar yaşayan Erdoğan Demirci de hac ibadetine ilişkin, "Yaşamak lazım anlatamazsın ki." diye konuştu.