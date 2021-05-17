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    Ankaralı market çalışanlarının rüzgarla imtihanı

    Şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen dondurma dolabının kapakları, çalışanların üzerine savruldu.
    • DHA
    • 17.05.2021 - 15:08
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    Ankaralı market çalışanlarının rüzgarla imtihanı

    Ankara'daki market çalışanları, dün öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle iş yerinin önündeki eşyaları toplamaya başladı.

    Bu sırada dükkanlardan birinde ilginç bir an yaşandı.

    SAVRULAN KAPAK ÇALIŞANLARA ÇARPTI

    Dondurma dolabının kapağı, rüzgar nedeniyle savruldu. Kapak, iş yeri çalışanı 2 kişiye çarptı. Çalışanların hafif yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Ankaralı market çalışanlarının rüzgarla imtihanı #1

    Ankaralı market çalışanlarının rüzgarla imtihanı #2

    Ankaralı market çalışanlarının rüzgarla imtihanı #3

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