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- Ankaralı market çalışanlarının rüzgarla imtihanı
Ankaralı market çalışanlarının rüzgarla imtihanı
Şiddetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülen dondurma dolabının kapakları, çalışanların üzerine savruldu.
- DHA
- 17.05.2021 - 15:08
Ankara'daki market çalışanları, dün öğleden sonra başlayan ve saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle iş yerinin önündeki eşyaları toplamaya başladı.
Bu sırada dükkanlardan birinde ilginç bir an yaşandı.
SAVRULAN KAPAK ÇALIŞANLARA ÇARPTI
Dondurma dolabının kapağı, rüzgar nedeniyle savruldu. Kapak, iş yeri çalışanı 2 kişiye çarptı. Çalışanların hafif yaralandığı olay, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.