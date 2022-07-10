Ankaralı yine yağmura ve sele teslim

Ankaralı yine yağmura ve sele teslim

Uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran yağmur Ankara caddelerini yine suyla kapladı.

Ankara'nın son dönemde sel ve su baskınları ile başı dertte.

Haziranda yaşanan sel baskınlarında 4 kişinin hayatını keybetmesinden sonra kentte yağmur yine kendini gösterdi.

Günlerdir süren meteoroloji ve valiliğin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak bastırdı.

Ankaralı yine yağmura ve sele teslim VİDEO

Sokaklar göle döndü

Gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur, Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi.





Sürücüler zor anlar yaşadı

Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi.

Nallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü.

Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve ekin tarlaları su altında kaldı.







O anlar kamerada

Sağanak yağış nedeniyle mahallerde oluşan sel, çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen önlem alınmaması Ankaralıların büyük tepkisine neden oldu.





Mansur Yavaş tatilde

Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bayram tatilinde olması kentte krize neden odu.

Yavaş, bayramdan önce 10 günlük tatile çıkacağını açıklamıştı.