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    Ankaralı yine yağmura ve sele teslim

    Ankaralı yine yağmura ve sele teslim

    Uyarıların ardından dün akşam saatlerinde başlayıp etkisini artıran yağmur Ankara caddelerini yine suyla kapladı.
    • 10.07.2022 - 13:53
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    Ankara'nın son dönemde sel ve su baskınları ile başı dertte.

    Haziranda yaşanan sel baskınlarında 4 kişinin hayatını keybetmesinden sonra kentte yağmur yine kendini gösterdi.

    Günlerdir süren meteoroloji ve valiliğin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde şiddetli sağanak bastırdı.

    Ankaralı yine yağmura ve sele teslim VİDEO

    Sokaklar göle döndü

    Gece saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağmur, Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi.

    Ankaralı yine yağmura ve sele teslim #1

    Sürücüler zor anlar yaşadı

    Sürücüler, yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi.

    Nallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü.

    Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve ekin tarlaları su altında kaldı.

    Ankaralı yine yağmura ve sele teslim #2

    O anlar kamerada

    Sağanak yağış nedeniyle mahallerde oluşan sel, çevrede oturan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen önlem alınmaması Ankaralıların büyük tepkisine neden oldu.

    Ankaralı yine yağmura ve sele teslim #3

    Mansur Yavaş tatilde

    Özellikle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bayram tatilinde olması kentte krize neden odu.

    Yavaş, bayramdan önce 10 günlük tatile çıkacağını açıklamıştı.

    Ankaralı yine yağmura ve sele teslim #4

    Ankaralı yine yağmura ve sele teslim #5


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