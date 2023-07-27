Ankaralılar ulaşımda yüzde 57 zamdan şikayetçi! 'Her durakta yetersiz bakiye sesi duyuyoruz'

ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi ulaşıma zam yaptı.

Buna göre UKOME'de 18 Temmuz'da alınan kararla tam bilet 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet de 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.

Öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 220 TL oldu.

Gelen yüzde 57 zam, Başkentliler tarafından tepki çekmeye başladı.

Hafta başından bu yana zamlı tarifelerle yüzleşen vatandaşlar, mağdur olduklarını dile getirdi.

24 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi şöyle konuştu:

Dün ben tesadüf yakalandım bu duruma. Kartımı bastım okumadı. İçeri girdim, kredi kartımdan yükleme yapmak zorunda kaldım. Şu an bir günümüz 25 lira. Korkunç bir rakam öğrenci için. Abonmanınız yoksa özellikle. Bilemiyorum nereye kadar gidecek bu süreç. Öğrenciliğim yeni bitti. Abonman basıyordum. Eylül ayına kadar öğrenci kartımı kullanma hakkım var sonra ben de tam basmak zorundayım. Mümkün olduğunca az binmeye çalışıyorum. Abonman güzel bir avantaj aslında Ankaralılar ve öğrenciler için. Muhtemelen ayda 150 kere otobüse biniyoruz o yüzden bir öğrenci için yeterli oluyor. Ama tabii abonmanı olmayan diğer milyonlar için büyük bir sancılı süreç. Makineden 'yetersiz bakiye' sesi duyuyoruz her durakta. Bilmiyorum sonumuz ne olacak. Hayatımızdaki birçok şey ekonomik olarak bizi zorluyor en azından ulaşımın bu şekilde olmaması gerekir diye düşünüyorum.