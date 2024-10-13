Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümünde Birinci Meclis'te çoşkulu kutlama

AA

Ankara'nın başkent oluşunun 101. yıl dönümü kapsamında törenler düzenlenip, tebrik mesajları yayınlanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Birinci Meclis Binası'nda düzenlenen törene, birçok isim katılım sağlarken Mansur Yavaş, günün önemine ilişkin "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cesur arkadaşları, bağımsızlık özlemlerini haykırdılar." açıklaması yaptı.

"ANKARA, TÜRKİYE'NİN MUASIR MEDENİYETİNE ÖNDERLİK ETMİŞTİR"

Törene katılanları, Ulus'taki Birinci Meclis'e gelişlerinde seğmenler karşıladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Türk milletinin istiklal mücadelesinde tarihi bir rol üstelenen ve Cumhuriyet'e uzanan yola ev sahipliği yapan Ankara'nın, başkent oluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Ankara'nın kaderinin, Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişiyle değiştiğini belirten Şahin, "Anadolu'da Milli Mücadele'nin başladığı günlerde çorak, bakımsız, dar sokaklı, küçük bir şehir olan Ankara, gelişme ve ilerleme mücadelesiyle hızla kalkınmıştır. Ankara, Cumhuriyet'in beşiği olarak Türkiye'nin muasır medeniyetine önderlik etmiştir." dedi.

ANKARA'NIN EĞİTİM ALANINDA ÖNCÜLÜĞÜ

Bugün Ankara'nın, 1,5 milyon öğrencisiyle eğitim alanında da başkent konumunda olduğunu belirten Vali Şahin, "25 ilçeden oluşan Ankara, teknoparkların, üniversitelerin, sanayi bölgelerinin, üst düzey bürokrasinin, siyasetin ve uluslararası kurumların yoğunlaştığı bir şehirdir." ifadesinde bulundu.

Vali Şahin, tüm bu özelliklerin başkent Ankara'yı ekonomik, sosyal ve beşeri sermaye bakımından güçlü, kültürel değerlerin korunduğu bir şehir yaptığını belirterek, "Ankara, bundan sonra da ülkenin gelişmesinde ve demokrasinin güçlenmesinde öncü rolünü sürdürecektir." dedi.

Ayrıca, Şahin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, canını feda eden şehitler ve ebediyete irtihal eden gazileri saygıyla anarak, rahmet diledi.

"HER MEYDAN BİZE BÜYÜK BİR SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ankara'nın 23 Nisan 1920'de millet iradesinin simgesi, bağımsızlık ve özgürlüğün nişanesi olduğunu belirterek, şu sözleri sarf etti:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve cesur arkadaşları, bağımsızlık özlemlerini haykırdılar. Bugün bizler de onların mirasına sahip çıkmanın, kutsal emaneti korumanın sorumluluğunu duyuyoruz.



Ankara, yalnızca bir başkent değil, Anadolu'nun kalbinde filizlenen umutların, dayanışmanın güçlendiği ve aziz milletimizin kucaklaştığı yerdir. Geçmişin izlerini taşıyan her sokak, her meydan bize büyük bir sorumluluk yüklüyor.

"TARİHİ KENT MERKEZİNİ AYAĞA KALDIRMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Yavaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'yı koruma azmiyle, insan odaklı projeleri hayata geçirdiklerini belirterek şu sözleri sarf etti:

Cumhuriyet'in kurulduğu bu bölgede 5,5 yılda 1,5 milyar liraya yakın para harcadık. O günkü dokunun ortaya çıkarılması, Cumhuriyet'in kurulduğu alanlarda, özellikle Ankara dışından gelen turistlerin buraları görmesi, yaşaması adına tarihi kent merkezini ayağa kaldırma çalışmalarımız devam ediyor.



Hacı Bayram, Hıdırlık, Ankara Kalesi, Anafartalar, Posta Caddesi’nden başlamak üzere, özellikle Ulus’ta Ziraat Bankası, İş Bankası, Sümer Bank gibi Cumhuriyet'in kurulduğu yılların özneleri olan binalardan başlamak üzere Ankara Valiliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar bir rota birleştirme niyetindeyiz.

VALİ ŞAHİN'E HİTAP ETTİ

Yavaş, Vali Şahin'e hitap ederek, Ankara'da Kent Tarihi Müzesi olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

Kent Tarihi Müzesi için en uygun yer Ulus Birinci Sanat Okulu'dur. Büyüklüğü açısından da öyle.



Uygun bir yer bulunabilirse bir sanat okulu yapalım ama orayı hep birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sizlerle Kent Tarihi Müzesi yapabiliriz diye öneride bulunuyorum.



Cumhuriyeti kuranların, bize emanet edenlerin eserlerini orada güzelce sergileriz diye düşünüyorum.

"YAŞASIN ANKARA, YAŞASIN CUMHURİYET"

Mansur Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Ankara'nın başkent olmasında emeği geçen tüm devlet adamları ve aziz şehitleri rahmetle anarak, "Yaşasın Ankara, yaşasın Cumhuriyet."sözleri ile konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından protokol, Birinci Meclis önünden Ankara Kalesi'ne kadar kortej halinde gösteri yapan seğmenleri selamladı.