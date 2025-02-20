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Haber Merkezi

Yurt genelinde etkili olan kar, başkent Ankara'da da etkisini gösterdi.

Akşam saatlerine doğru etkisini artıran kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken kentin yüksek kesimlerimde cadde, sokak ve parklar karla kaplandı.

Kar nedeniyle yollar kapandı, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Birçok noktada trafik durma noktasına gelirken yaşanan kazalar da trafiği iyice kilitledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Ankara'da etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahadayız" dedi.

MELİH GÖKÇEK'TEN PAYLAŞIM

Kentte yaşanılanlara tepki gösteren eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de sosyal medya hesabından, "Mansur itenler yetersiz kaldı... Lütfen yetiş... Lütfen Mozambik'ten atla uçağa hemen gel... Sensiz olmuyor... Hoş sen olsan da olmuyor..." gibi paylaşımlarda bulundu.