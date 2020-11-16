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    Ankara'nın yeni Atatürk heykeli

    Ankara'nın yeni Atatürk heykeli

    CHP'li Çankaya Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk heykelleri arasına bir yenisini daha ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 15:11
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 15:14
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    Yıllardır her seçimde CHP tarafından büyük farkla kazanılan Çankaya Belediyesi, seçmenleri için yeni bir projeye imza attı.

    İlçeye yeni bir Atatürk heykeli kazandırıldı.

    Heykelin açılışı, Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen ve Aylin Nazlıaka tarafından yapıldı. Heykelin açılış törenine katılanlar büyük sevinç yaşadı.

    Ankara'nın yeni Atatürk heykeli VİDEO

    Ankara nın yeni Atatürk heykeli #1

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