Başkent Ankara'ya tekrar kar yağacağını belirten uzmanlar, soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkisini sürdüreceğini kaydetti.
Başkent'in şehir merkezinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde daha çok etkisini gösterdi.
Yağış nedeniyle bazı park, cadde ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı.
TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI
Yağış sonrası ana yollarda tuzlama çalışması yapıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekiplerin ise yollarda tedbir aldığı görüldü.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
KAR YAĞIŞI SÜRECEK Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Ankara için 5 günlük hava duumu şöyle olacak:
19 Mart Çarşamba 2025 Ankara hava durumu:
Kar Yağışı, sıcaklık 3°
20 Mart Perşembe 2025 Ankara hava durumu:
Kar Yağışı, sıcaklık 4°
21 Mart 2025 Cuma Ankara hava durumu
Parçalı Bulutlu, sıcaklık 6°
22 Mart 2025 Cumartesi Ankara hava durumu
Az Bulutlu, sıcaklık 11°
23 Mart 2025 Pazar Ankara hava durumu
Az Bulutlu, sıcaklık 14°
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