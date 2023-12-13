Ankara'ya şehit ateşi düştü: Son videosu ağlattı... Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Teğmen Eril Alperen Emir’in son videosu ortaya çıktı.

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İHA

Başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye'ye şehit ateşi düştü...

Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Pençe-Kilit bölgesinde şehit düştü. Şehidin haberi, Altındağ ilçesi Battal Gazi Mahallesi'ndeki ailesine verildi.

Şehidin babasının emekli polis olduğu ve saldırıdan hemen önce şehidin annesi ile telefonda konuştuğu öğrenildi.

Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilecek

İki kardeşten büyüğü olan şehidin cenaze töreni ise Ahmet Hamdi Aksesi Camii’nde yapılacak. Yarın öğle namazını müteakip cenaze namazının ardından şehit Teğmen Emir'in cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verilecek.

"Yine ölmedim"

Öte yandan şehidin arkadaşlarına attığı bir video ortaya çıktı. Şehidin videoda, "Arkadaşlar ben geliyorum haberiniz olsun. Sıra bana gelirse söyleyin komutana yoldayım." dediği görüldü.

Ayrıca şehit Emir'in, 29 Kasım'da sosyal medya hesabı üzerinden "Yine ölmedim" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)