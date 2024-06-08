Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı.
Bu uyarıların ardından başkentte öğleden sonra sağanak etkili oldu.
Cadde ve sokaklar göle döndü
Birçok noktada cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suyla kaplı alanlarda yolda kaldı.
Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan gibi merkez ilçelerde etkisini gösterdi.
Yol ulaşıma kapandı
Sincan Törekent mevkinde Ayaş ilesine giden yol tamamen suyla kaplandı ve ulaşıma kapandı.
Yolda uzun araç konvoyu oluştu. Bazı araçların içi suyla doldu.
Suyu pet şişeyle boşaltmaya çalıştılar
Sürücüler ve vatandaşlar, araçların içindeki suyu pet şişelerle boşaltmaya çalıştı.
Sincan'daki Yenikent pazar yerini de su bastı. Su içinde kalan pazar yerinde esnaf ürünlerinin zarar görmemesi için önlem almaya çalıştı.
Metroları su bastı
İlçede Gaziosmanpaşa Metro İstasyonu'nda da su baskını yaşandı.
Metronun içine dolan suyun rayların üzerine şelale gibi aktığı görüldü.
Ekipler çalışma başlattı
Kentte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri sağanaktan etkilenen bölgelerde çalışma başlattı.
Sağanak yağışa hazırlıksız yakalandılar
Sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise kapalı alanlara geçerek yağışın durmasını bekledi.
Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde de kısa süreli dolu etkili oldu.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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