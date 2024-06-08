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Ankara'yı yine sağanak vurdu: Yollar göle döndü

Ankara'yı yine sağanak vurdu: Yollar göle döndü Başkentte bugün öğleden sonra başlayan şiddetli yağış, kentin birçok bölgesinde su baskınlarına yol açtı. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, araçlar suya gömüldü, vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.