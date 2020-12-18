Anket şirketleri erken seçim ihtimalini değerlendirdi

Kamuoyu araştırmacıları erken seçimi değerlendirdi. Görüşler çoğunlukla erken seçime gidilmeyeceği yönünde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2023'e kadar seçim yok." diyerek son noktayı koymasına rağmen erken seçim tartışmaları, birçok partinin gündeminden düşmedi.

Muhalefet kanadının ısrarla erken seçim talep etmesi sonrası anket şirketleri de bu kapsamda Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen anketçilerinden; GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, MetroPoll Araştırma kurucusu Özer Sencar, kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu, Sputnik’e yaptıkları değerlendirmelerde, erken seçim olasılığını ve halkın bu konudaki beklentilerini anlattı.

GENAR: ERKEN SEÇİM MÜMKÜN DEĞİL

Erken seçime ilişkin konuşan GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş Türkiye'nin erken seçime gitmesini mümkün görmüyor. Bunun birkaç sebebi olduğunu belirtti.

Aktaş, bunları şöyle sıralıyor;

"Birincisi, AK Parti hükümetleri bugüne kadar vatandaştan almış olduğu yetkiyi tümüyle kullandı. İkincisi, Cumhur İttifakı şu an Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oyu koruyor. Muhalefet partilerinden radikal bir şekilde oyunu yükselten bir parti ise yok. Ayrıca farklı sebeplerden dolayı CHP'nin oyları düşüyor."

METROPOLL: ERKEN SEÇİME GİDİLMEZ

MetroPoll Araştırma kurucusu Özer Sencar da erken seçim olmayacağını savunuyor. Ancak onun gerekçeleri Aktaş'tan farklı. Sencar'a göre, iktidarın erken seçime gitmesi için sonucunda galip çıkacağını görmesi lazım. Çok özel bir durum olmazsa iktidarın yakın bir dönemde erken seçime gitmeyeceğini ifade ediyor.

USLU: 2021'İN İKİNCİ YARISINDA ERKEN SEÇİM OLACAK

Kamuoyu araştırmacısı İbrahim Uslu ise 2021'in ikinci yarısında bir erken seçim olacağını düşünüyor.