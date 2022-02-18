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    Anket şirketleri seçim çalışmalarını değerlendirdi

    Anket şirketleri seçim çalışmalarını değerlendirdi

    5 anket şirketi, genel seçimle ilgili çalışmalarının sonuçlarını canlı yayında paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 10:39
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    Türkiye'de 2023 seçimleri kamuoyunun gündemini belirlemeye devam ediyor.

    Anket şirketleri de bu kapsamda Türkiye'nin nabzını tutmaya devam ederken yaptıkları seçim anketleriyle yaklaşmakta olan seçimin sonucunu tahmin etmeye çalışıyor.

    Seçimlere 1 yıl kadar süre kalmışken Türkiye'nin önde gelen anketçileri, dün gece HaberTürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Nedir Değildir programında bir araya geldi.

    Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici, GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Türkiye Raporu Başkanı Can Selçuki ve AREA Araştırma Başkanı Murat Karan son anketlerin sonuçlarını paylaştı.

    Paylaşılan sonuçlar ise şu şekilde;

    OPTİMAR ARAŞTIRMA

    AK Parti: Yüzde 36,5

    CHP: Yüzde 29,1

    İYİ Parti: Yüzde 10,9

    MHP: Yüzde 10,2

    HDP: Yüzde 9,7

    DEVA Partisi: Yüzde 1,3

    TDP: Yüzde 1,1

    Memleket Partisi: Yüzde 0,8

    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0,7

    Saadet Partisi: Yüzde 0,7

    BBP: Yüzde 0,7

    Gelecek Partisi: Yüzde 0,5

    Anket şirketleri seçim çalışmalarını değerlendirdi ViDEO

    GEZİCİ ARAŞTIRMA

    AK Parti: Yüzde 31,3

    CHP: Yüzde 27,2

    İYİ Parti: 12,1

    HDP: Yüzde 11,5

    MHP: Yüzde 8,1

    DEVA Partisi: Yüzde 2,1

    Gelecek Partisi: Yüzde 1,4

    Memleket Partisi: Yüzde 1,3

    Saadet Partisi: Yüzde 1,2

    Zafer Partisi:Yüzde 1,1

    Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,0

    TÜRKİYE RAPORU ARAŞTIRMA

    AK Parti: 33.1

    CHP: 28.2

    İYİ Parti: 13.8

    HDP 12.2

    MHP 8.4

    AREA ARAŞTIRMA

    AK Parti: Yüzde 32

    CHP: Yüzde 27,1

    İYİ Parti: Yüzde 15,4

    HDP: Yüzde 10,2

    MHP: Yüzde 8,2

    DEVA Partisi: 3,3

    Diğer: 3,8

    GENAR ARAŞTIRMA

    GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, "AK Parti iktidar olma kabiliyetini devam ettiriyor. AK Parti yüzde 37,6, CHP yüzde 26 oy alıyor. İYİ Parti yüzde 12 oy topluyor. HDP önde MHP de ona yakın. Ayrıca muhalefetin de parlamenter sisteme geçişten başka bir şey vadetmediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Anket şirketleri seçim çalışmalarını değerlendirdi #1


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