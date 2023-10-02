Ankara'da hain terör saldırısı! Teröristin kimliği belli oldu İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK/KCK üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğunu açıkladı. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.

ensonhaber.com Ankara Kızılay'da dün sabah saatlerinde korkunç bir patlama meydana geldi... Türkiye Büyük Millet Meclisi dün 28. dönemin ikinci yasama yılına başladı. Bu sırada TBMM'nin yasama yılına başlayacak olmasını fırsat bilen teröristler ise Ankara'yı kana bulamak istedi. Yaşanan patlamanın ardından bölgede silah sesleri duyulurken, Kızılay'da geniş güvenlik önlemleri alındı ve cadde trafiğe kapatıldı. Terörist etkisiz hale getirildi Bölgeden gelen görüntülerde, saldırıda İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün giriş kapısında büyük bir hasar meydana geldiği görülüyor. Ayrıca teröristlerin hain saldırıda kullandığı roketatar da otomobilin yanında bulundu. Canlı bomba olan diğer şahıs ise kendisini burada imha etti. Diğer terörist, uzun namlulu silahla saldırdı. Nöbetçi polisler, diğer teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristin kimliği belli oldu Hain terör saldırısını düzenleyen teröristin kimliği belli oldu. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. İçişleri Bakanlığı, Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden birinin PKK/KCK üyesi Kanivar Erdal kod adlı Hasan Oğuz olduğunu açıkladı. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.