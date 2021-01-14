Anksiyete nedir? Hadise'nin hastalığı anksiyete belirtileri nelerdir? Anksiyete nasıl geçer?

Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan Hadise, anksiyete bozukluğu yaşadığını söyledi. Şarkıcının sevenleri anksiyete nedir, belirtileri nelerdir, nasıl geçer sorularını merak ediyor.

Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından koronavirüsü atlatmıştı. Şarkıcı, koronavirüs nedeniyle kendisinde başka bir hastalığın da ortaya çıktığını söyledi.

Korona endişesinin kendisinde anksiyete hastalığına yol açtığını söyleyen sanatçı, şunları söyledi:

"Koronavirüs sürecinde asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı."

Peki anksiyete nedir, belirtileri nelerdir, nasıl geçer? İşte merak edilen bilgiler..

ANKSİYETE NEDİR?

Hadise ile birlikte gündem olan anksiyete hastalığı aslında bir tür kaygı bozukluğu çeşididir. Nedenleri farklılık göstermekle birlikte uzun süreli olarak yaşanan kaygı ve endişe ruhsal sağlık problemlerine yol açabilir.

Hassas ve tedirgin yapıya sahip insanlarda daha çok görülen bu kaygı bozukluğu durumu, korkuya benzer bir duygudur. Sürekli kötü bir şey olacakmış gibi hisseden insanların bu durumu aşmak için destek alması gerekebilir.

ANKSİYETE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gergin, tedirgin ve huzursuz hissetme

Kötü bir şey olacak hissi veya paniğe kapılma

Kalp atışlarında ve nefes alış-verişte hızlanma, kalp çarpıntısı veya göğüste sıkışma

Terleme, titreme

Güçsüz veya yorgun hissetme

Sırt ağrısı

Baş dönmesi

Kaygı dışında herhangi bir şeyi düşünmede ve bir şeye odaklanmada zorluk

Uykusuzluk

Gaz, kabızlık, ishal gibi sindirim problemleri

Kaygıyı kontrol etmede güçlük

Kaygı doğuran durumlardan kaçma isteği

ANKSİYETE ÇEŞİTLERİ

Anksiyete içeren pek çok bozukluk vardır. Bu bozukluklar şunlardır:

Yaygın Anksiyete Bozukluğu: En belirgin özelliği çok sık bir şekilde aşırı endişeli vegergin hissetmek olan anksiyete bozukluğudur. Ortada sürekli kaygıya sebepolabilecek hiçbir durum yokken de hissedilir.

Panik Bozukluk: İstenmeyen ve tekrar eden yoğun korkular ve bu korkulara eşlikeden fiziksel belirtiler görülür.

Obsesif Kompulsif Bozukluk: Kişinin kontrolü dışında sık sık ortaya çıkan istenmeyendüşünceler (obsesyonlar) ve bu düşünceleri kontrol altında tutmak için yapılan el yıkamak, temizlik yapmak,sayı saymak gibi tekrar eden davranışlar (kompulsiyonlar) içeren anksiyete bozukluğudur.

Spesifik Fobiler: Belirgin bir duruma, olaya, nesneye karşı duyulan yoğun ve kontrol edilemeyen korkudur.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi): İnsanlarla konuşmak, başkalarıyla yemek yemek gibi günlük sosyal durumlarda yargılanma korkusu ile ortaya çıkan yoğun anksiyete içeren bozukluktur.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Fiziksel olarak zarar görülen veya tehdit içeren yıpratıcı olaylar sonrasında ortaya çıkan bozukluktur.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Anksiyete bozuklukları tedavi edilebilir bozukluklardır. Psikoterapi, ilaç tedavisi veya bu ikisinin kombinasyonu sayesinde başarılı sonuçlar alınır.

Uygun olanın hangisi olacağı bir uzman görüşüyle belirlenmelidir. Ancak anksiyetenin öylece yok olup gitmeyeceğinin farkında olmak gerekir.

Yaşam şeklinizde yapacağınız değişikler, anksiyete bozukluğu belirtileriyle baş etmenizi ve bu belirtilerin hayatınız üzerindeki negatif etkilerini ortadan kaldırmanızı sağlar.