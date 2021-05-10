Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı

Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Anneler Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

EREN'İN ANNESİNDEN VİDEOLU MESAJ

PKK'lı teröristlerce katledilen Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü'nün fotoğrafının da yansıtıldığı programa videolu mesaj gönderen şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun zorluklar içinde büyüdüğünü, onunla gurur duyduğunu kaydetti.

Eren'in dağdan çiçekler toplayıp Anneler Günü'nü kutladığını dile getiren Ayşe Bülbül, bugün de kendisinin çiçek toplayıp Eren'in mezarına giderek "evlatlar gününü" kutladığını anlattı.

DİYARBAKIR ANNELERİ DE UNUTULMADI

Etkinlikte, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerinin de fotoğrafları Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Videolu mesaj gönderen anneler, günlerin evlatlarına kavuşmanın hasretiyle geçtiğini belirterek, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.