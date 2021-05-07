Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı yanıtladı

Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı, kapalı mı? İçişleri Bakanlığı yanıtladı

Anneler Günü’nün 17 günlük tam kapanma dönemine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar, Anneler Günü’nde çiçekçiler açık olacak mı? sorusunu gündeme taşıdı. Peki, Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı?

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı doğrultusunda, 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Anneler Günü'nün 17 günlük tam kapanma sürecine denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar, Anneler Günü'nde çiçekçi dükkanlarının açık olup olmayacağını merak ediyor.

Bu kapsamda, 'Tam kapanma döneminde çiçekçi dükkanları yasaktan muaf mı?Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı?' sorularına yanıt aranırken İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Peki, Anneler Günü’nde çiçekçi dükkanları açık olacak mı? Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı? İşte detaylar...

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI, KAPALI MI?

İçişleri Bakanlığı, bir genelge yayımlayarak koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tam kapanma süreci ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı.

Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar tarafından en çok aranan konulardan biri, Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânlarının kısıtlamalardan muaf olup olmadığı oldu.

İçişleri Bakanlığı, ''Anneler Günü nedeniyle çiçekçi dükkânları kısıtlamalardan muaf olacaklar mıdır?'' sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

''Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir.

Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.''