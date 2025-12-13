Annesini öldürme suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan'ın cenazedeki görüntüleri yeniden gündemde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'yi sarsan ölüm...

26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta ünlü şarkıcı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti.

KIZI CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK TUTUKLANDI

52 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin soruşturmada olay anında evde bulunan arkadaşının itirafı ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ses kayıtları raporu kritik bir gelişmeye yol açtı.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay günü evde bulunan Sultan Nur Ulu'ya ise ev hapsi verildi.

ARKADAŞI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Öte yandan Sultan Nur Ulu, verdiği ifadede Tuğyan Gülter'in annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Ulu'nun ifadesinde, "Güllü abla yüz cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinden az yukarı kısmına sarılarak itti" dedi.

CENAZE GÖRÜNTÜLERİ YENİNDEN GÜNDEM OLDU

Öte yandan Güllü'yü öldürme suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin cenazesinde gözyaşı döktüğü anlar yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntülerde Tuğyan'ın "Annem gitti baba." diyerek feryat ettiği anlar yer aldı.

Kullanıcılar görüntülere ilişkin birçok yorumda bulundu.

KAÇMA ŞÜPHESİ SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Ulu'nun valizlerle evden çıkarak Gürcistan ya da Fransa'ya kaçma planı yaptığı iddia edildi. Şüphelilerin, havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da tır dorsesiyle yurt dışına çıkmayı hedeflediği öne sürüldü.

Öte yandan, Gülter'in avukatları, dosyadaki şüphelerin kendileri için yeterli düzeye ulaştığını belirterek "Güllü'nün manevi mirasına saygı adına" davadan çekilme kararı aldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, daha önce yaptığı açıklamada Gülter ve Ulu'nun 4 farklı zamanda verdikleri ifadelerin çelişkili olduğunu ve soruşturmada "iğneyle kuyu kazdıklarını" belirtmişti.