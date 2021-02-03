Anonymous nedir, kimlerdir? Hacker grubu Anonymous ne yapar, amaçları nelerdir?

Devlet ağlarına saldırılarıyla tanınan “Anonymous Hacker Grubu”nun kim oldukları, yaptıkları eylemler ve amaçları merak ediliyor. Peki Anonymous nedir, kimdir, amacı nedir? İşte detaylar..

Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, zaman zaman yaptığı eylemler ile gündemde yer alıyor.

Anonymous, çeşitli siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist grubudur.

Eylemleri sayesinde birçok gizli bilgiye erişen bu grup hakkındaki detaylar, merak edilmektedir.

Peki Anonymous nedir? Anonymous hacker grubunun amacı nedir?

ANONYMOUS HACKER GRUBU NEDİR?

İlk olarak bir imageboard olan 4chan‘da 2008 yılında ortaya çıktı. Bu yıllarda “4chan” tüm kullanıcılarına anonim olma seçeneği sunarak içinde elliden fazla alt kategorilerle insanlara, herhangi bir isim, link ya da adres olmadan paylaşım yapma olanağı sunmaktaydı.

4chan, düşünce özgürlüğünü ilk kurulduğunda desteklese sonradan hükümet baskısıyla bu politikasından vazgeçmiştir.

Anonymous hacker grubunu diğer hacker gruplarından ayıran şey bu grubun daha çok devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek çeşitli siyasi olayları protesto etmiş olmasıdır.

Anonymous Hacker Grubu'nun farklı bir tarafı daha vardır ki o da tüm faaliyetlerini gizli yürütmesi ve kesinlikle hiyerarşik bir yapısının olmayışıdır.

2008 yıllarında 'hacktivist' faaliyetlerini sürdüren grup, “Biz Anonymous'uz. Orduyuz. Affetmeyiz. Unutmayız. Bizi bekleyin” sloganıyla kendilerini tanıtıyordu.

ANONYMOUS KİMLERDEN OLUŞUR?

Anonymous'un hiçbir şekilde dini, dili ve milleti yoktur diyebiliriz. Etkileşimde bulunduğu ülkelerde onların dilini kullanarak iletişime geçer ve ırkçı tutumlara karşı çıkarlar.

Kendilerine “Anon” ismini veren gurup, Wikileaks ve Occupy hareketlerinin de başlangıcının merkezinde bulunuyor.

Bugün dünya genelinde Anonymous destekçileri kendilerini “Özgürlük Savaşçıları” veya “Dijital Robin Hood” gibi isimlerle anarlar.

ANONYMOUS NE YAPAR, AMACI NEDİR?

İlk başlarda daha çok sinema ve telif hakkıyla korunan eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kampanyalarına karşı diğer eylemler ile tanınır ve anılır hale geldi.

Her eylemlerinde kendilerini "Anonim" olarak tanıtan bu kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmaktaydı.

Hackerlerin simgeleri “V for Vendetta” filminde kullanılan maskeleri ile de dünya genelinde milyonların gönlüne sadece siyasi veya politik saldırılarla değil, çocuk istismarı yapan birinin yakalanmasını ve bir tecavüz vakasının çözülmesini sağlamıştı.

Prensip olarak polisle çalışmadıkları halde bu gibi toplumu ilgilendiren konularda gönüllü olarak Anonymous üyeleri yardımda bulunmuştur.