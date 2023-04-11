Antakya'da binaların yerini boş meydanlar aldı Depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldırılan enkazların ardından şehir sessizliğe büründü.

İHA

Asrın felaketi 11 ilde 50 binden fazla can aldı.

Binlerce bina yerle bir oldu ya da kullanılamaz hale geldi.

Şehirler adeta enkaz yığınına döndü. Depremzedeler memleketlerini bırakıp farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı.

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediliyor.

AFAD koordinesinde günlük 300 bin seferle hafriyat taşınan kentte 10 bin tonun üzerinde moloz kaldırma çalışması yapılıyor.

Boş alanlar oluştu

En büyük yıkımı yaşayan Hatay’ın Antakya ilçesinde, acil yıkılması kararlaştırıldıktan sonra yıkım işlemi gerçekleştirilen binaların yerini boş alanlar aldı.

Binlerce insanın yaşadığı ve kent hayatının merkezi olan sokaklar yerini sessiz meydanlara bıraktı.

Öte yandan, yıkımların devam ettiği kentten toz bulutlarının yükselmesi de dikkat çekti.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay’daki enkaz meydanları drone ile görüntülendi.