Antakya'nın tarihi simgesi İhsaniye Camii'nde çalışmalar devam ediyor Depremde moloz yığınına dönen, Osmanlı döneminde 16. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen cami için arkeologlar devreye girdi.

6 Şubat'ta art arda gerçekleşen depremler Türkiye'nin kalbini yaktı.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremden en çok etkilenen şehirlerden biri de Hatay oldu.

İlk depremde büyük bir kısmı yıkılan Hatay, merkez üssü olduğu bir diğer depremde yeniden sarsıldı.

Diğer illerde olduğu gibi kentte de tarihi yapılar önemli ölçüde zarar gördü.

Tarihi cami moloz yığınına döndü

Bunlardan biri de büyük yıkımların olduğu Antakya ilçesindeki İhsaniye Cami.

Osmanlı döneminde 16. yüzyılın sonlarına doğru inşa edilen ve önünde üç kemer gözlü son cemaat yeri bulunan tek kubbeli tarihi cami, tamamen yıkıldı.

Avlusunun içinde mezarlar da bulunan caminin sütun, kitabe, mihrap ve minber süslemeleri de afetin etkisiyle enkaza dönüştü.

Arkeologlar çalışmalara katıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığına bağlı ekipler, tarihi yapının parçalarını enkazdan kurtarmaya çalışıyor.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığında titizlikle yürütülen çalışmalarla caminin yeniden ayağa kaldırılması planlanıyor.

"Osmanlı özgününe ait sütunlar bulunuyor"

Doç. Dr. Arslan, depremlerin İhsaniye Camisi'nde büyük hasara yol açtığını söyledi.

Caminin kent için önemli tarihi yapılardan biri olduğunu vurgulayan Arslan, "İhsaniye Camisi'nin avlu taçkapısında, güney cephesinde ve son cemaat yerinde kitabeleri var. Burada Osmanlı özgününe ait sütunlar ve sütun başlıkları bulunuyor." dedi.

"Amacımız tarihi yapıları enkazdan sağlam olarak çıkarabilmek"

Arslan, tescilli yapının enkazındaki değerli kültür varlıklarını kurtarmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

İhsaniye Camisi'nin eski günlerine dönebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Arslan, şöyle konuştu: