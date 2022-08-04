Turizm sektöründe ara eleman sıkıntısı yaşanırken pandemi nedeniyle personeller farklı sektörlere yöneldi. Çalışanların yeri doldurulamazken; 8, 10, 15 bin liralara çalışacak eleman bulunamıyor.

Antalya, yerli ve yabancı tatilcilerin en çok tercih ettiği destinasyonların başında gelirken turizm cenneti her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kent, tüm zamanların rekorunu 2019'da 15 milyon 644 bin 108 turistle kırmıştı. Pandemi nedeniyle kapanmayla geçen 2 yılın ardından 2021'de 9 milyon kişiyi ağırlayan Antalya'da turizm sektörü temsilcilerinin hedefi, 2022'de 2019 verilerini yakalamak.

Yıl sonunda 12 milyon turistin gelmesi bekleniyor

Nisan, mayıs ve haziran aylarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrettiği için tatilcilerin temmuz ve ağustosa yoğunlaşması nedeniyle sektörün, 2019 rakamlarını az bir kayıpla yakalayacağı tahmin ediliyor. Yıl sonunda toplam 12 milyon turistin kente gelmesi bekleniyor.

Antalyalı turizmciler 15 bin TL'yi bulan maaşla çalışacak eleman bulunamıyor

Çalışacak personel bulunamıyor

Öte yandan pandemi döneminde kapanan turistik tesisler, farklı sektörlere yönelen çalışanları nedeniyle bugünlerde nitelikli iş gücü sıkıntısı çekiyor.

Pandemide otellerde görev alan yetişmiş mutfak ve servis elemanlarının yanı sıra ön büro, housekeeper alanlarında da ciddi kayıplar yaşandı.

Maaşlar 15 bin TL'yi buluyor

Yeni iş kollarında çalışmaya başlayan otel çalışanları geri dönmeyince onların yerini dolduracak yeni elaman bulmak zorunda kalan yöneticiler, işe alım sürecinde personele lojman, yemek, sigorta, yan haklar ve 8 ila 15 bin lira arasında maaş teklif ediyor.

"Ara eleman konusunda son derece büyük açık var"

Buna rağmen çalışanların turizm sektörüne sezonluk gözüyle baktığı için yanaşmadığını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) eski başkanı turizmci Osman Ayık, turizmin 12 aya yayılması noktasında çalışmalar yapılırsa sektör çalışanlarının da kariyer planlayacağı için turizme sıcak bakacağını söyledi.

Osman Ayık, "Pandemi bugüne kadar turizm sektöründe insana yapılan tüm birikimin kaybolmasına neden oldu. Sektörün tekrar bu konuda ciddi yatırım yapması lazım. Sektörümüzün en büyük özelliği, insana insanla hizmet ederiz. Yetişmiş eleman bizim en değerli varlığımızdır. Onları korumak adına çalışmalar yapmamız lazım." dedi.

Yasal mevzuatlarda da çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Osman Ayık, "Ara eleman konusunda son derece büyük açık var. Sektör çok sıkıntı içinde. Aşçı yardımcısı, maid, bulaşıkçı, komi, garson hatta bahçıvan bulamazsınız." diye konuştu.

"10 bin liralara çalışacak personel bulunamıyor"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise pandemi öncesinde başlayan nitelikli eleman ihtiyacının bu süreçte arttığını kaydederek, "Sektör olarak çok fazla çalışanımızı kaybettik. Şimdilerde eski çalışanlarımızı sektöre nasıl yeniden kazandırabiliriz bunu düşünüyoruz. Belek'te 6, 8, 10 bin liralara çalışacak personel bulunamıyor." ifadesini kullandı.

"Avrupalı turistin Türkiye'ye dönüşü çok iyi oldu"

Serik ilçesi Belek bölgesindeki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da ara eleman sorunu yaşadıklarını söyledi. Hedeflerin 2019 yılı verileri olduğunu belirten Kızıldağ, şunları kaydetti:

"Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. İvme çok iyi. Avrupalı turistin Türkiye'ye dönüşü çok iyi oldu. Pandemiyle birlikte ulaşım ve konaklama sektöründe insan kaynağı kaybı yaşandı. Bunların tekrar sektöre dönüşü gibi bir beklentimiz yok. Operasyonel departmanlarda çok sıkıntımız var.

Mutfakta 180, serviste 200, housekeepingte 200 kişiyle çalışıyorsunuz. Bu departmanlarda çok ihtiyaç var. Bugün zincir otellerin genel müdürlerinin çoğu işin mutfağından, sektörün en altından yetişerek o noktalara geldi."

Maaşlar memur maaşlarına yakın

10 yıldır otelde barmen olarak çalışan Bedirhan Öztürk, maaşların tatmin edici düzeyde olduğunu belirtti. Kariyer hedefleyenler için sektörün iyi bir seçenek olduğunu kaydeden Öztürk, "Maaşlarımız memur maaşlarına yakın. Çok şükür kazanıyoruz." dedi.

Maaşlar asgari ücretin 2 ila 3 katı

DHA'nın haberine göre; otelde garson olarak çalışan Gamze Memiş de şartların otellere göre değiştiğini söyledi. Maaşların asgari ücretin 2 ila 3 katı üzerinde olduğunu aktaran Memiş, "Turizm sektöründe çalışmak daha mantıklı. Kafe ve restoranlarda 10-12 saat çalıştırılırken otellerde 8 saat. Şu an çalıştığım yerden memnunum." diye konuştu.







