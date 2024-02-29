Antalya adayı Hakan Tütüncü yeni dönem projelerini açıkladı: Turizm, ulaşım... Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2024-2029 dönemine özel projelerini tanıttı.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye başkan adayı Hakan Tütüncü oldu.

Turizmin başkentinde Kepez ilçesinde üç dönem belediye başkanlığı yapan Tütüncü büyük bir başarı ortaya koydu.

Bu kez ise büyükşehir için aday gösterildi.

AK Parti'de de birçok görev üstlenen Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

5 yıllık dönem için dev projeler

Bu kapsamda bugün de vaatleri için proje tanıtım toplantısı düzenledi.

Tütüncü, 5 yıllık yeni dönem için ulaşımdan spora, turizmden sosyal belediyeciliğe birçok alanda çalışmalar hazırladı.

İşte Hakan Tütüncü'nün 'Antalya'nın Altın Çağı' sloganıyla hazırladığı önemli projeler...

Ulaşım sorununa dikkat çeken Tütüncü, bu alanda projelerini hazırladı.

Antalya merkez için

- Ulaşım ana planını hazırlanacak.

- Yeni yollar açılacak.

- Katlı köprülü kavşaklar yapılacak.

- Kavşak düzenlemeleri yapılacak.

- Raylı sistemler ağımızı genişletilecek.

- Toplu ulaşım sistemimizi iyileştirilecek.

İlçeler için

Antalya-ilçeler bağlantıları

Mevcut güzergahların iyileştirilmesi

Yeni güzergahların açılması

Toplu ulaşım sisteminin rehabilitesi

İlçe merkezleri ulaşım sisteminin kurulması

İlçe ana ulaşım planlarının hazırlanması

Şehiriçi ulaşımına yönelik düzenlemeler

Şehiriçi ulaşı ulaşımın düzenlenmesi

İlçe merkezleri-kırsal mahalle grup yolları

Yeni yol müjdesi

1. Kuzey ve Batı çevre yolları tamamlanıyor

2. Şehir hastanesi batı çevre yolu bağlantıları tamamlanacak. Yeni bağlantı kurulacak.

3. Rauf Denktaş bulvarı- Ermenek Mahallesi ve Aksu Sanayi Bölgesinden D-400’e çıkan yeni yol

4. Gaziler Sanayi-Pınarlı Kavşağı- Lara arasına yol yapılacak.

5. Lara-Kırcami-Güzeloba güzergahında yeni yol

6. Aksu Altıntaş yolları tamamlanacak.

7. Aksu Muammer Aksoy Caddesi-Çankaya-Zeytindalı-Antalya Bulvarı - 5 Temmuz Caddesi batı çevre yolu kavşağına bağlanacak.

8. Üniversite Caddesi Antalyaspor kavşağına bağlanacak.

9. Uncalı-Metem Mahallesi bağlantı yolu.

10. Manavgat Antalya turizm yolu yapılacak.

11. Antalya-Alanya otoyolu açılacak.

12. Serik, Manavgat, Kadriye bağlantı yolları.

13. Manavgat Antakya turizm yolu yapılacak.

Bu yollarla yapılacak koridor ve bağlantılarla birlikte 15 yeni yol müjdelenmiş oldu.

Ulaşım alanındaki projeler bitmedi...

- Otobüs ve sefer sayılarında düzelemeler yapılacak gerekirse yeni hatlar eklenecek.

- Antalya raylı sistem ağlarını geliştirilecek.

- Metroculuğun ilk adımları atılacak.

- 5 yeni etap raylı sistem hattı

- Konyaaltı-Sarısu- Antalya Stadyumu Kepez Belediyesi hatlarını yeraltı raylı sistem hattına dönüştürülecek.

- Zerdallik -Lara hattında metro projesini hafif raylı sistemle başlatılacak.

- Zerdallik toptancı hali Altınova’da yeni raylı sistem projesini başlatılacak.

- İlçe merkezlerini köy ve yaylalara bağlayan yollar yeniden yapılacak.

- Yaşam parkı santral ve Kepez santral kentsel dönüşümünün tamamlanması.

Turizm

- Kaleiçi turizm gelişme projesi

- Turistler için gezi otobüs sistemi oluşturulması

- EXPO 2016 Botanik Bahçe Projesi

Spor

- Motor sporları merkezi- Oto ve Moto dram pistleri yapılacak

Sosyal belediyecilik

- Yeni evlenecek çiftlere 12 ay boyunca 5 bin TL kira desteği verilecek

Altyapı

- Su baskınlarına son verilmesi adına altyapı çalışmaları yapılacak.