Bu yıl 57’ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne özel, kentin belirli noktalarına 57 adet Venüs heykeli dikildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde 3-10 Ekim tarihleri arasında bu yıl 57’ncisi gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali'nin heyecanı şehri sarmaya başladı.

Antalyalılar ile şehir dışından birçok misafiri ağırlayacak Film Festivali için kentte bir yandan peyzaj çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan da festivalin sembolü olan Venüs heykellerini şehrin belirli noktalarına yerleştirdi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali için 57 Venüs heykeli dikildi VİDEO

57'NCİ YILA ÖZEL 57 VENÜS HEYKELİ

Pandeminin gölgesinde start alacak olan ve tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak festivalin 57’nci yılına özel 57 adet heykel, kentin ana arterleri, havalimanı ve otogar kısımlarına yerleştirildi.

3 EKİM'DE BAŞLAYACAK

3 Ekim’de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal başkanlık edecek.

Oyuncu, senarist ve gazeteci Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci, yazar, tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral ödüllerin sahiplerini belirleyecek.