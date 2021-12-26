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Antalya aralık ayında yazı yaşıyor
Konyaaltı Sahili'nde hava sıcaklığı 10 derece ölçülürken, deniz sıcaklığı 20 derece oldu. Güzel havayı fırsat bilenler, dağlardaki kar manzarası eşliğinde deniz keyfi çıkardı.
- İHA
- 26.12.2021 - 11:42
- Güncelleme : 26.12.2021 - 12:12
Türkiye'nin bazı bölgelerinde karla mücadele verilirken, Antalya yazı yaşıyor.
Antalya'da aralık ayında hava sıcaklığı, sabahın erken saatlerinde 10 derece ölçülürken, deniz sıcaklığı ise iki katına çıktı.
DENİZ SICAKLIĞI 20 DERECE
Deniz sıcaklığının 20 derece ölçülürken ise nem oranı ise yüzde 51 civarına geldi.
KAR MANZARASI EŞLİĞİNDE DENİZ KEYFİ
Sıcak havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde dağlardaki kar manzarası eşliğinde denize girdi.
Akdeniz’in berrak sularında kulaç atan vatandaşlar, uzun süre denizden çıkmadı.
Sahildeki bazı vatandaşlarsa balık tutmayı tercih etti.