Antalya CHP İl Yönetim Kurulu üyesine tutuklama şoku

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl A. ve önceki dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Gürcan M. hakkında yaşanan gelişme çok konuşuldu..
Olayda, Anıl A. ve Gürcan M. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR
Anıl A. ve Gürcan M., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkartıldı.
Savcılık ifadesinin ardından Anıl A. ve Gürcan M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ
Öte yandan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile il yönetim kurulu üyesi Anıl A.'nın tutuklandığını ve kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.
Kamacı yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
İl yönetim kurulu üyesi Anıl A. hakkında devam eden bir soruşturma sebebiyle tutuklanmıştır. Anıl A. partimizin Yüksek Disiplin Kurulu'na kesin ihraç istemi ile tedbirli olarak sevk edilmiştir. Söz konusu soruşturma ve dava süreci takip edilecektir.
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