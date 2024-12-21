Antalya CHP İl Yönetim Kurulu üyesine tutuklama şoku

İHA

Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkan Yardımcısı Anıl A. ve önceki dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Gürcan M. hakkında yaşanan gelişme çok konuşuldu..

Olayda, Anıl A. ve Gürcan M. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDILAR

Anıl A. ve Gürcan M., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye çıkartıldı.

Savcılık ifadesinin ardından Anıl A. ve Gürcan M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİ

Öte yandan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile il yönetim kurulu üyesi Anıl A.'nın tutuklandığını ve kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Kamacı yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: