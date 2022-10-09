Antalya Film Festivali'ne politik mesajlar damga vurdu

Antalya Film Festivali'nde Gezi tutuklusu Çiğdem Mater'e Cahide Sonku Ödülü verilirken, ödül almak için sahneye çıkan sanatçıların verdiği siyasi mesajlar dikkat çekti.

Türkiye'nin kültür-sanat alanında en büyük organizasyonlarından biri olan Antalya Film Festivali sona erdi.

Festivalin son gecesinde ödüller sahiplerini buldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Antalya Spor Salonu'nda yapıldı.

Sunuculuğunu Nefise Karatay ve Yekta Kopan'ın yaptığı gece, Nükhet Duru konseriyle başladı.

Festivalin finalinde siyasi mesajlar

Konser ve konuşmaların ardından ödüller dağıtıldı.

Ödülünü almak için sahneye çıkan sanatçıların ödül konuşmalarında ise politik mesajlar vermeleri dikkat çekti.

Gezi tutuklusu Çiğdem Mater'e ödül

Festival kapsamında verilen Cahide Sonku Ödülü'nü Çiğdem Mater aldı.

Özellikle bu ödül sonrası Gezi Parkı davası tutuklularına mesajlar art arda gönderilirken Mater'in de tören için gönderdiği mektup okundu.

Ödülünü Gezi davası tutuklularına armağan etti

"En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alan Erol Babaoğlu da ödülünü yine Gezi tutuklusu isimlere armağan etti.

Babaoğlu, "Ödülü, ekmek kadar temiz, su gibi aydın Mücella Yapıcı ve tüm Gezi tutsaklarıyla ile paylaşıyorum" dedi.





Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında ödül alanlar

"En İyi Erkek Oyuncu Ödülü" LCV (Lütfen Cevap Veriniz) filmindeki rolüyle Cem Yiğit Üzümoğlu ve Kurak Günler filmindeki rolüyle Selahattin Paşalı aldı, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi ise Kar ve Ayı filmindeki rolüyle Merve Dizdar oldu.

Dizdar, sanatçılara, ödül alanlara, katılanlara teşekkür ederek, film yaptıkları için gurur duyduklarını vurguladı.

Karanlık Gece Filmine ödül yağdı

"En İyi Senaryo Ödülü", "Karanlık Gece" filmiyle Murat Uyurkulak ve Özcan Alper'e, "Cahide Sonku Ödülü ise "Kurak Günler" filmindeki rolüyle Çiğdem Mater'e gitti.

"En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi "Kurak Günler" filmiyle Emin Alper'in, "Behlül Dal En İyi İlk Film" ödülünü ise Selcen Ergun'un yönetmenliğini üstlendiği "Kar ve Ayı" filminin oldu. Yönetmen Ergun, film yapmanın zor olduğunu, yönetmen olduğunda herkesten "Yapamazsın" lafını çok duyduğunu dile getirdi.

Festivalin kurucusu adına düzenlenen "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü"nü ise yönetmenliğini Belmin Söylemez'in üstlendiği "Ayna Ayna" filmi kazandı.

"En İyi Film" ödülünü Özcan Alper'in yönetmenliğini üstlendiği "Karanlık Gece" aldı.

Alper, ödülü almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.