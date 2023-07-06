Antalya Havalimanı, Avrupa'nın 7. yoğun havalimanı oldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, turizmin başkenti Antalya'nın hava yolu ulaşımında Avrupa'da ilk 10 içerisinde 7'inci sırada yer aldığını açıkladı.

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Türkiye'de yaz sezonu hareketli başladı.

Her yıl yoğun yabancı turistin ağırlandığı yurtta, özellikle tatil beldeleri yoğun ilgi görüyor.

İlk sırada ise Antalya yer alıyor.

Turist akını yaşanıyor

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, kente akın ediyor.

Böylelikle hem turizm canlanıyor hem de ekonomi...

"Antalya Havalimanımız ilk on içerisinde 7. sırada"

Havayolu ulaşımını tercih eden vatandaşlar, kenti ulaşımda üst sıralara taşıdı.

Konuya ilişkin paylaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "En Yoğun Havalimanları Sıralamasında Bir Başka Başarı Daha! Antalya Havalimanımız ilk on içerisinde 7. sırada..." ifadelerini kullandı.

Günlük bin 8 uçuş yapan havalimanının yaz boyunca yoğun bir şekilde yolcu ağırlayacağı öngörülüyor.