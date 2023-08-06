Antalya Havalimanı uçak ve yolcu rekoru kırdı Turizmin başkenti Antalya'da hava yolu ulaşımında dün rekora ulaşıldı. Kentte, 214 bin 919 yolcu, bin 190 uçak trafiği yaşandı.

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Türkiye'de yaz sezonu hareketli geçiyor.

Her yıl yoğun yabancı turistin ağırlandığı yurtta, özellikle tatil beldeleri yoğun ilgi görüyor.

İlk sırada ise Antalya yer alıyor.

Hava yolunda yeni rekor

Deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, kente akın ediyor.

Böylelikle hem turizm canlanıyor hem de ekonomi...

Havayolu ulaşımını tercih eden vatandaşlar, kenti ulaşımda üst sıralara taşıdı.

"Tüm zamanların rekoru"

Konuya ilişkin paylaşım Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya Havalimanı rekorlara doymuyor. Dün, tüm zamanların hem uçak hem de yolcu trafiği rekoruna imza attı. 214 bin 919 yolcu, bin 190 uçak trafiği."

194 bini aşkın yabancı turist

İç hatta 127 uçak hareket ederken, dış hatta ise bin 63 uçak trafiği yaşandı.

Öte yandan iç hatta 20 bin 795 yolcu taşınırken, dış hatta da 194 bin 124 yolcu taşındı.