Haber Merkezi

Son 20 yılda Türkiye, ulaşım altyapısında önemli bir mesafe kaydetti. Birçok şehre yeni havalimanları kazandırılırken, mevcut havalimanları da modernize edilerek kapasite artırıldı. Antalya Havalimanı da bu dönüşümden nasibini aldı. 2022'nin Aralık ayında başlatılan ihaleyle, inşaat süreci 5 Ocak 2023’te firmaya yer teslimiyle başladı ve şu an itibariyle yüzde 99 oranında tamamlandı.

YOLCU KAPASİTESİ 82 MİLYONA ÇIKIYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yürütülen projeyle Antalya Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi, 35 milyon yolcudan 82 milyona çıkarıldı. Terminal-2'nin alanı, 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye genişletildi. İç Hatlar Terminali ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye büyütüldü.

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Bu önemli yatırımlar sonucunda, Antalya Havalimanı'nın kapasitesinde büyük bir artış sağlandı. Genişletilen terminal binalarının açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

YAPILAN YENİLEME ÇALIŞMALARI

750 milyon euro yatırımla gerçekleştirilen genişleme projesi, havacılık sistemlerinin altyapılarını yenilemeyi de içeriyor. İç ve dış hat terminallerinin yanı sıra, yeni yolcu köprüleri, apronlar, park alanları, hangar bölgeleri ve VIP salonu gibi birçok yenilik projeye dahil edildi. Ayrıca, başmüdürlük binası, cami, kule, uçak bakım hangarları, akaryakıt tesisleri gibi altyapı birimleri de modernize edildi.

Uçak park pozisyonları, yeni apronlarla birlikte 108'den 176’ya çıkarıldı. Mevcut VIP Terminali 690 metrekareden 2 bin metrekareye, Genel Havacılık Terminali ise 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye büyütüldü. Yeni projeler arasında ayrıca 2 bin metrekarelik bir Devlet Konuk Evi ve 5 bin metrekarelik DHMİ Hizmet Binası ve lojmanlar da bulunuyor.