Antalya Havalimanı'nda, bir günde uçuş rekoru kırıldı

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Havalimanı’nda cumartesi günü rekora imza atıldığını belirterek, “Cumartesi günü 1003 uçak indi ve kalktı. Büyük bir rekor kırdık” ifadelerini kullandı.

Antalya’da tatil sezonunun açılmasıyla kente turist akışı başladı.

Kent turizmi hakkında değerlendirme yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, bu yıl turizm sayılarında geçen yılı geride bırakmayı hedeflediklerini dile getirdi.

DHA’nın haberine göre; Yazıcı, Antalya Havalimanı'nda geçen cumartesi günü uçuş rekoru kırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu yıl turizmde geçen yılı geçeceğiz. Bunun da göstergeleri ortaya çıkmaya başladı. Cumartesi günü 1.003 uçak indi ve kalktı.

“Büyük bir rekor kırdık”

İstanbul Havalimanı'ndan sonra en çok uçuşu olan havalimanıyız. Büyük bir rekor kırdık cumartesi günü. 81 bin 104 misafirimiz geldi.

“Avrupa'dan turist fazla gelmeye başladı”

Misafirlerimiz akın akın geliyor. Bu sene Avrupa'dan turist fazla gelmeye başladı. Bu da bizim için mutluluk. Almanya ve İngiltere'den artış oldu. Kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiğimiz için sayıların artacağını tahmin ediyoruz. Dünyanın en güzel denizi, güneşi, kumu, burada. Hem tarih, kültür hem deniz kum anlamında turizmin merkeziyiz. Herkesi bekliyoruz, en güzel şekilde ağırlanacaklarından şüpheleri olmasın.

Antalya Havalimanı rekor kırdı VİDEO







“Yerli turizm yoğunluğu geçen yıldan daha yoğun olacak”

Kurban Bayramı'nda yerli turizmde büyük hareketlilik bekliyoruz. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda iyi bir hareketlilik oldu. Yerli turizm anlamında bu yıl daha iyi olacağını değerlendirmekteyiz. Yerli turizm yoğunluğu geçen yıldan daha yoğun olacak. Yılsonu hedefi geçen yılı geçeceğimizi değerlendiriyoruz. Geçen yıl 9 milyon 100 bin civarındaydı misafirimiz. Onu geçeceğimizi değerlendiriyoruz.”