Antalya Havalimanı'ndaki fiyatlar gündem oldu: 3 çaya 766 lira

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Son yıllarda gıdaya gelen zamlar hayrete düşürüyor...

Birçok mekanda olan fiyatlar karşısında vatandaş sokağa çıkmaya korkuyor.

HAVALİMANLARINDA FAHİŞ FİYATLAR

Ayrıca havalimanlarında yolculuk öncesi bir şey yemek isteyenler, oldukça yüksek fiyatlarla karşı karşıya.

Son olarak Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bulunan bir mekandaki çay fiyatı gündem oldu.

BİR BARDAK ÇAY 255 TL

Havalimanında uçuş öncesi bir bardak çay içmek isteyen üç vatandaş, ödedikleri fiyat karşısında büyük bir şok yaşadı.

Bir kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 karton bardak çaya 766 lira 50 kuruş ödediğini belirtti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bir karton bardak çayın 255 lira 50 kuruş olması kullanıcılardan büyük tepki aldı.