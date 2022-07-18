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    Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

    Antalya Valiliği, 19-25 Temmuz arasında yaşanacak yüksek sıcaklıklar dolayısıyla vatandaşları yangın ve diğer olumsuzluklara karşı uyardı.
    • 18.07.2022 - 21:12
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    Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı

    Türkiye 2022 yaz aylarında da orman yangınları ile sarsıldı.

    Özellikle güney kıyılarında yaşanan büyük yangınlar ağaçlarla beraber ciğerleri de yaktı.

    Önümüzdeki günlerde ise artan sıcaklıklarla beraber risk de artıyor.

    Valilikten yüksek sıcaklık uyarısı

    Bu kapsamda birçok şehirde vatandaşlar uyarılıyor.

    Antalya da önümüzdeki günlerde artacak sıcaklıklarla o riskli iller arasında.

    AA'nın haberine göre valilik konuya ilişkin bir açıklama yayınlayarak Antalyalıları uyardı.

    19-25 Temmuz arasına dikkat

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, sıcaklıkların Antalya il genelinde 19 Temmuz 2022 Salı günü ile 25 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar sahil kesimlerinde 38 ila 44 derece, iç kesimlerde 32 ila 36 derece arasında olmasının beklendiği kaydedildi.

    Ayrıca, aynı tarihler arasında nem oranının yüzde 10 ila 30 arasında tahmin edildiği ve kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli rüzgar beklendiği ifade edildi.

    Açıklamada, beklenen yüksek sıcaklığın, düşük nem ile kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı #1

    Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı #2


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