Antalya Kaş'ta şüpheli orman yangını

Antalya’nın Kaş ilçesinde villaların olduğu Yarım Ada’da, yer alan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Ormanlık alanın gün ağarınca ortaya çıkan manzarası, yangınla ilgili şüpheleri artırdı.

Antalya Kaş’ta çıkan yangın, ormanlık alanın bilinçli yakıldığı sorularını beraberinde getirdi.

Antalya’nın turistik açıdan en önemli ilçelerinden biri olan Kaş’ta, villa ve yazlıkların bulunduğu Yarım Ada bölgesinde, gece saat 01.45 sularında bir yangın çıkmıştı.

5 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki villalar boşaltılmıştı.

YANGININ ÇIKTIĞI YERİN KONUMU ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Fakat yangınla ilgili dikkat çeken detay, çıktığı bölgenin turistik açıdan önemli ve denize göre konumuydu.

Gece saatlerinde yangının etkisi gözlemlenemezken, söndürme işlemlerinin ardından yok olan alanın görüntüsü akıllarda soru işareti uyandırdı.

Bir doğa harikası olan ormanlık alan ve bu alanın deniz manzarası bir süredir oteller ve müteahhitler tarafından imara açılmak isteniyordu.