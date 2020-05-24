Dolar
6.8145
0.4007%
Euro
7.4299
-0.1156%
Altın
1734.68
0.4237%
Borsa
103024.34
0.3657%
G. Altın
380.163
0.7871%
Bitcoin
62977.43
1.5608%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Antalya Kaş'ta şüpheli orman yangını

    Antalya Kaş'ta şüpheli orman yangını

    Antalya’nın Kaş ilçesinde villaların olduğu Yarım Ada’da, yer alan ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Ormanlık alanın gün ağarınca ortaya çıkan manzarası, yangınla ilgili şüpheleri artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2020 - 19:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Antalya Kaş'ta şüpheli orman yangını

    Antalya Kaş’ta çıkan yangın, ormanlık alanın bilinçli yakıldığı sorularını beraberinde getirdi.

    Antalya’nın turistik açıdan en önemli ilçelerinden biri olan Kaş’ta, villa ve yazlıkların bulunduğu Yarım Ada bölgesinde, gece saat 01.45 sularında bir yangın çıkmıştı.

    5 dönümlük makilik alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınırken, bölgedeki villalar boşaltılmıştı.

    YANGININ ÇIKTIĞI YERİN KONUMU ŞÜPHELERİ ARTIRDI

    Fakat yangınla ilgili dikkat çeken detay, çıktığı bölgenin turistik açıdan önemli ve denize göre konumuydu.

    Gece saatlerinde yangının etkisi gözlemlenemezken, söndürme işlemlerinin ardından yok olan alanın görüntüsü akıllarda soru işareti uyandırdı.

    Bir doğa harikası olan ormanlık alan ve bu alanın deniz manzarası bir süredir oteller ve müteahhitler tarafından imara açılmak isteniyordu.

    Görüş Bildir